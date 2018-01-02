Рекордный рост занятости в Германии

Рекордный рост занятости установлен в Германии. По даным федерального статистического агентства Destatis, в 2017 году число занятых на рынке труда увеличилось до самого высокого уровня с момента объединения Германии — до 44,3 млн человек. Всего было создано 638 тысяч новых рабочих мест: на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Наибольшой рост отмечен в сфере услуг — на 1,7%.

На фоне благоприятной экономической конъюнктуры в Германии уже 12 лет подряд сохраняется тенденция по снижению безработицы. Этот показатель по итогам прошлого года снизился до 3,7%.

В декабре Центробанк Германии повысил прогноз роста ВВП в 2017 году до 2,6% с 1,9%.