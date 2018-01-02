Резонансное убийство в Киевской области

Около 250 человек провели на митинг у здания управления полиции Киевской области, где потребовали организации оперативного расследования убийства адвоката и правозащитницы Ирины Ноздровской. На акцию, в ходе которой произошла короткая потасовка, собрались представители правозащитных организаций, общественные активисты и юристы.

Первого января женщина была найдена мертвой в реке в Вышгородском районе Киевской области. Полиция рассматривает четыре ключевые версии убийства Ноздровской, при этом в качестве первостепенной выделена профессиональная детельность — дело от ДТП, в котором погибла ее родная сестра, а виновным признан племенник бывшего председателя Вышгородского районного суда. Ноздровская добилась его осуждения на семь лет .