Жесткая позиция в отношении мигрантов

Польша твердо стоит на своем. В интервью местному телеканалу премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство не изменит позиции: Польша отказывается принимать на своей территории выходцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Глава кабинета министров подчеркнул, что это решение продиктовано заботой о безопасности польского народа.

- Мы придерживаемся точки зрения, которая была сформулирована партией "Право и справедливость" перед выборами 2015 года. Мы не будем принимать мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки.

При этом премьер-министр добавил, что в Польшу приезжает много мигрантов из Украины.

- Мы активно помогаем снизить напряженность на восточных границах Евросоюза: мы уже приняли десятки и, может быть, даже сотни тысяч человек из Украины. Но статус беженцев мы им не предоставляем.

Два года назад ЕС решил расселить на своей территории 160 тысяч беженцев, которые прибыли в Италию и Грецию. Однако несколько стран, в том числе Польша, Венгрия и Чехия, отказались их принимать. В декабре Еврокомиссия подала иск в суд Европейского союза против этих государств. Теперь им грозят денежные штрафы.