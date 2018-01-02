"Умные дорожные фонари" в Норвегии

Норвежские трассы — теперь под контролем умных дорожных фонарей.

На девятикилометровой трассе А155 вдоль озера Тирифьорден установлена система интеллектуального уличного освещения.

Свет в этих фонарях загорается при появлении автомобиля. По мере перемещения машины, загорается не только самый ближний к ней фонарь, но и пять соседних. Они получают команду через радиодатчик.

Новая система использует на почти 80% меньше энергии, чем существующие. По словам местных властей, она себя полностью окупит через 4 года.