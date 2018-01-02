Новый пожар в Бронксе: 12 пострадавших

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате пожара в Бронксе. Возгорание произошло в мебельном магазине на первом этаже здания, затем огонь перекинулся на квартиры, которые располагались на остальных трех этажах.

О причинах пожара пока не сообщается.

За несколько дней до этого, в Бронксе 29 декабря произошел еще один пожар. В результате трагедии погибли 12 человек, в том числе четверо детей в возрасте от одного до семи лет. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере последнюю четверть века".