Макрон едет в Китай

Обсуждение сирийский проблемы и урегулирований ситуации на Корейском полуострове – основные темы государственного визита Франции Эммануля Макрона в Китай. Ожидается, что французский лидер проведет в КНР три дня с 8 по 10 января.

Не обойдет стороной Макрон и тему защиты окружающей среды. КНР остается лидером по количеству выбросов загрязнящих веществ в атмосферу. Одной из мер для борьбы с этим стало введение с 1 января экологического налога. Он стал первым, направленным на защиту окружающей среды налогом в КНР.

Макрон едет в Поднебесную по приглашению главы КНР Си Цзиньпиня. Последний раз французский и китайские лидеры встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле 2017.