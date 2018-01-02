Мигранты возвращаются домой

Более сотни нелегальных мигрантов из Гамбии были отправлены в понедельник на родину из аэропорта ливийской Мисраты в рамках Программы добровольного возвращения Международной организации по миграции (МОМ) при ООН. Она призвана помочь мигрантам вернуться домой и содействовать их реинтеграции. В 2016 году этой программой воспользовались около 100 тысяч человек, а только за последний месяц 2017 года - 15 тысяч.

Мигранты из Гамбии были доставлены в Мисрату из Завии и Зувары, двух городов на западе Ливии. Они отправились на самолёте в стлицу Гамбии Банжул.

За последние несколько лет сотни тысяч африканцев пересекли Сахару и Средиземное море, чтобы добраться до Европы через Ливию. Они тысячами губнут в пути. А многие из тех, кому удаётся добраться до Ливии, содержатся там в переполненных лагерях и тюремных центрах в условиях, которые правозащитники называют бесчеловечными.