Передача любой части Иерусалима палестинцам возможна только в том случае, если за это решение проголосуют по крайней мере 80 из 120 депутатов Кнессета – то есть две трети. Соответствующий законопроект в третьем чтении одобрил израильский парламент. До этого достаточно было голосов 61 депутата. Оппозиция обвинила авторов документа в возведении дополнительных преград на пути к достижению соглашения с палестинцами.

Решение было принято через месяц после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Действия главы Белого дома привели к еще большему обострению ситуации в регионе.

Фото: REUTERS/Mohamad Torokman

Столкновения на Западному берегу (29.12.2017)

В ответ на решение Трампа две недели назад Генассамблея ООН одобрила резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля.