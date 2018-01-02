Компенсация и депортация

Три месяца и три с половиной тысячи долларов на то, чтобы покинуть Израиль и избежать ареста. 1 января Управление регистрации населения и миграции Израиля опубликовало уведомление, согласно которому в течение трех месяцев будет закрыт центр содержания мигрантов "Холот". В лагере проживают около 3500 граждан Судана и Эритреи.

Всего в Израиле, по данным ведомства, насчитывается около 38 тысяч африканских мигрантов. Власти призывают всех нелегальных переселенцев согласиться на компенсацию и добровольно вернуться на родину или уехать в третью страну. И обещают с апреля приступить к арестам оставшихся. Указ не касается детей, пожилых людей и лиц, пострадавших от торговцев людьми.

Кнессет утвердил закон о предотвращении нелегальной иммиграции в минушем декабре.

Агенство ООН по делам беженцев заявляет, что программа по депортации мигрантов нарушает международные законы.