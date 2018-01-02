Об иранских протестах - из-за рубежа

Брюссель поддерживает контакты с Тегераном и ожидает, что иранцам будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений. Об этом заявило в понедельник, комментируя протесты в Иране, внешнеполитическое ведомство ЕС. Президент Ирана ранее сказал, что "протесты и критика - конституционные права граждан, если не влекут за собой насилие".

Белый дом уже заявил, что окажет поддержку протестующим в Иране. Манифестация солидарности с ними прошла в понедельник в Вашингтоне.

"Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключённое с ним администрацией Обамы, - написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп. - Великий иранский народ в течении многих лет подвергался репрессиям. Они (иранцы) страдают от голода и жаждут свободы. Их лишают не только прав человека, но и национального богатства Ирана. Настало время перемен".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опроверг утверждения Тегерана о причастности еврейского государства к происходящему в Иране.

"Отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, к справедливости, жаждут основных прав и свобод, в которых им отказывали десятилетиями. Печально, что многие европейские государства молча смотрят на то, как героических иранцев бьют на улицах. Это неправильно", - посетовал Нетаньяху.

А МИД России заявил о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку в Иране и выразил надежду на то, что "ситуация в этой стране не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития".