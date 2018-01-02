Что происходит в Иране?

Протесты в Иране продолжаются уже пятый день и довольно быстро переросли в беспорядки, которые сопровождаются нападениями на государственные учреждения. Нынешние волнения являются самыми крупными с 2009 г. **Из-за чего люди вышли на улицы? Комментарий журналиста Евроньюс Массуда Салари.

Самое заметное отличие от протестов 2009 это то, что на сей раз они начались в провинции. Все началось в Мешхеде, затем продолжилось в других города и в конце концов дошло до Тегерана. Считается, что главная причина нынешних протестов экономическая, дороговизна жизни. Тогда как причина беспорядков 2009 г. была политической.

Иранское правительство обычно жестко подавляет любые протесты. Будет ли также и на этот раз? Или протестующие смогут чего-то добиться?

Иранский режим всегда жестко пресекал такого рода беспорядки. И на этот раз тоже протесты пресекаются. Согласно официальным сообщениям, некоторые участники беспорядков были убиты, и большое количество людей – задержаны. С другой стороны, на сей раз исламская республика демонстрирует и другой подход. Официальные лица признают, что теоретически люди имеют право выражать протест. Некоторые политики реформаторского направления были даже приглашены для консультаций относительно дальнейших шагов. Кроме того, одновременно с полицейскими, были приняты меры экономического характера, понижены цены на некоторые продукты, как, например, яйца, которые подорожали как раз перед началом волнений. Что, по мнению многих, и послужило поводом для выступлений.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил внешних врагов в разжигании протестов. Есть ли для этого основания?

Первая версия, которая появилась, это то, что консерваторы, находящиеся в оппозиции к умеренному правительству президента Рухани, призвали своих сторонников выйти на улицы в Мешхеде и в других городах, но затем эти демонстрации вышли из-под контроля и вылились в беспорядки. А другая версия предполагает, что беспорядки не были спонтанными и что они стали результатом манипуляций из-за рубежа. В подтверждение этой версии указывают на заявление Трампа в поддержку восстания и смены режима.

Фото: люди у сожженного в ходе беспорядков автомобиля. Зенджан, 1 января. IRINN/ReutersTV