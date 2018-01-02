В Иране не стихают протесты

Выступления потив роста цен и коррупции начались пять дней назад в Мешхеде, втором по численности городе страны, и перекинулись на другие районы.

По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

Высший руководитель Ирана аятоллп Али Хаменеи прокомментировал акции протеста. Он возложил всю ответственность за беспорядки на "врагов" Ирана: "В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов Исламской Республики", - сказал он.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

"Народ Иранa наконец-то предпринимает действия против жестокого и коррумпированного иранского режима", - отреагировал на происходящее в "Твиттере" Дональд Трамп. До этого он заявлял, что массовые протесты в Иране неслучайны и что в стране настало время для перемен.

МИД Ирана призвал американского лидера подумать о внутренних проблемах США и перестать р

В свою очередь, МИД России заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Исламской республики. "Это внутреннее дело Ирана", - считают в российском внешнеполитическом ведомстве.