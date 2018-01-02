Протесты в Иране: в чём отличия от прошлых массовых выступлений?

После пяти дней массовых протестов в Иране не похоже, что народ собирается разойтись по домам. И это несмотря на угрозы репрессий со стороны властей.

Впервые подобные массовые демонстрации охватили страну в 2009 году: люди выражали своё недовольство фальсификациями на выборах. Но сегодня, восемь лет спустя, люди протестуют по другим причинам, у протестов иной масштаб и иные цели.

Протесты в провинции

В 2009-м протестное движение было сконцентрировано в крупных городах страны: Тегеране, Тебризе, Исфахане. Народ требовал пересчёта голосов в связи с подозрениями в массовых фальсификациях на выборах.

Протесты, начавшиеся в конце декабря прошлого года, охватили всю страну. Первыми на улицы вышли жители Мешхеда (города на северо-востоке Ирана с населением чуть менее 3 млн человек). Затем акции протеста постепенно охватили всю страну, люди выходили на улицы как в крупных, так и в небольших городах, таких как Изе и Шедеган на западе страны и Махдашт на севере. Эти города даже многие иранцы не смогут найти на карте, и тем не менее именно в небольших административных центрах накал протестного движения стал наиболее серьёзным.

Если в 2009 году недовольные, выдвигая политические требования, не стремились к смене правительства (целью был пересчёт голосов на выборах), то сегодня ситуация радикально изменилась. Причиной протестов стали серьёзные экономические проблемы 39 лет спутся после исламской революции и свержения монархии. Серьёзное классовое расслоение общества в результате коррупции стало причиной новых требований: сегодня народ на улицах призывает к смене власти в Иране.

Безработица и коррупция

Отмена американских санкций по инициативе администрации президента Обамы помогла стране вздохнуть свободнее, но экономически изменения коснулись прежде всего нефтегазового сектора. Общий уровень безработицы в стране превышает 12%, а среди молодёжи это цифра вдвое больше.

Политика президента Ирана Хасана Рухани помогла обуздать инфляцию, но цены на некоторые товары выросли. Так, упаковка яиц сегодня стоит вдвое дороже, чем всего год назад. Кроме того, политика сокращения государственных субсидий, предложенная предшественником Рухани Махмудом Ахмадинежадом, привела к тому, что иранцы оказались более беззащитны перед лицом нестабильных цен.

Выступая перед толпой на первой крупной демонстрации в Мешхеде на прошлой неделе, один из протестующих сетовал на безработицу: «Хватит нам жизни без всякой работы и без денег!», - говорит он в видео, размещенном в социальных сетях.

Новая волна протестов вызвана не только проблемами с занятостью населения. Обвинения в коррупции, разбазаривание госбюджета и участие военных в экономических вопросах также можно рассматривать как факторы растущего разделения на классы внутри иранского общества. Сегодня на улицах звучат гораздо более резкие политические лозунги: «Смерть диктатору!» и «Долой Исламскую республику!».

Протест молодёжи и города-бедняки

Некоторые из городов, которые охватили массовые протесты, среди беднейших в Иране. На сегодня полиция задержала более 450 человек, и, по сводкам МВД, средний возраст большинства задержанных - от 20 до 25 лет. А это значит, что большинству протестующих - не более 25-ти. Если принять во внимание возраст демонстрантов и демографию протестов, вполне можно предположить, что большинство из тех, кто вышел сегодня на улицы иранских городов, не имеют никакой связи с движением 2009 года.

Одним из основных лозунгов Исламской Республики в первые дни ее существования в 1979 году была поддержка обездоленных и угнетенных в обществе. Именно поэтому в 2009 году власти говорили о протестующих как о поколении, которому повезло, стараясь при этом дискредитировать их претензии к правительству. Но новая волна протестов вновь вывела на улицы тех самых «обездоленных и угнетенных», и на этот раз власти не знают, что с ними делать. Эти протесты - новое явление для страны, ведь сегодня становится всё сложнее предположить, в каком направлении они будут развиваться.

Твиттер и защита личных данных

Волна повсеместных протестов стала во многом возможна благодаря социальным сетям. В Иране особенной популярностью пользовалась сеть Telegram. Но с воскресенья (31 декабря) власти полностью заблокировали сервисы Telegram и Instagram, о чём тут же написал владелец Telegram Павел Дуров.

Доступ в интернет нередко также блокируется по несколько часов в день. Сегодня, организация уличных митингов происходит по принципу "из уст в уста": протестующие сами раздают в толпе листовки с указанием места и времени следующих сходок. А такая тактика особенно эффективна в мелких и небольших городах.