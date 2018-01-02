"Палестинцы не страдают молча"

16-летняя палестинской активистке Ахед аль-Тамими предъявлены обвинения по 12 статьям, включая нападение на солдата израильской армии. 19 декабря она была задержана вместе с матерью в собственном доме во время ночного рейда.

Семья аль-Тамими проживает в деревне Наби Салих, где каждую неделю проходят акции протеста против еврейских поселений. Отец девушки Бассим аль-Тамими, которого правозащитная организация Amnesty International в 2011 году признала узником совести, в телефонном интервью телеканалу "Евроньюс" заявил:

"Все потрясены тем, что она блондинка. Это разбивает представление, созданное пропагандой, о том, что все палестинцы — террористы. Они увидели, что палестинцы — жертвы, которые не страдают молча, а встают на свою защиту против израильских солдат. Она невиновна. Мы поощряем нашу дочь, всех наших детей, к участию в сопротивлении. Мы хотим сделать их сильными, потому в их жизни присутствует оккупация. Все наши действия — это ненасильственное сопротивление, но это не значит, что мы не можем использовать другие средства. По международным законам мы можем оказывать сопротивление другими методами. И если Ахед станет символом сопротивления, то я буду счастлив. Мы все хотим держать в руках наш флаг и быть достаточно сильными, чтобы бороться за наши права, за свободу, за справделивость и за мир, до тех пор пока палестинцы не освободятся от оккупации".