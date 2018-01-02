Католики ДР Конго - против Кабилы

Глава католиков Демократической республики Конго кардинал Лоран Монсенгво осудил подавление антиправительственных протестов.

"Мы можем лишь осудить и заклеймить действия наших так называемых доблестных людей в форме: это, к сожалению, ни что иное, как варварство", - написал кардинал. Его заявление было опубликовано в издании "Ватикан Ньюс".

Конфронтация между властями и очень влиятельной в ДРК римско-католической церковью обострилась после того, как не менее 7 человек были убиты в столице Киншасе в ходе воскресной демонстрации, участники которой выражали возмущение отказом президента Джозефа Кабилы назначить очередные выборы главы государства. Манифестация была организована католическими активистами.

Кабила возглавляет государство с 2001 года. Его полномочия истекли в декабре 2016-го, но президент заявил, что выборов не будет. После волны протестов и вспышки насилия власти и оппозиция пришли к соглашению о том, что выборы будут проведены до конца прошлого года. Однако в конце декабря 2017-го ЦИК заявил, что провести голосование к указанному сроку не удастся, и в стране вновь начались протесты.