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Китай

Зелёная революция в Китае

Китай становится на защиту окружающей среды. 1 января этого года в одной из самых загрязнённых стран мира вступил в силу закон об экологическом налоге.

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Зелёная революция в Китае

Зелёная революция в Китае
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Сбор нацелен на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Закон затронет как индустриальные компании, так и частных лиц. Размер выплат будет зависеть от региона. В Пекине экологический налог самый высокий.

"Еще до введения экологического налога, наша компания начала контролировать концентрацию загрязнений в сточных водах и в воздухе каждые 24 часа", - говорит Кси Пин, представитель автомобильной компании. 

Предприятия должны установить специальные устройства, которые будут определять уровень загрязнений. Данные с этих приборов будут передаваться налоговым и природоохранным службам Китая.  

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