Зелёная революция в Китае

Сбор нацелен на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Закон затронет как индустриальные компании, так и частных лиц. Размер выплат будет зависеть от региона. В Пекине экологический налог самый высокий.

"Еще до введения экологического налога, наша компания начала контролировать концентрацию загрязнений в сточных водах и в воздухе каждые 24 часа", - говорит Кси Пин, представитель автомобильной компании.

Предприятия должны установить специальные устройства, которые будут определять уровень загрязнений. Данные с этих приборов будут передаваться налоговым и природоохранным службам Китая.