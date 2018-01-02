Массовое бегство из бразильской тюрьмы

9 человек убиты, 14 ранены, десятки бежали в результате тюремного бунта в бразильском городе Гояния, в штате Гояс. Охранникам тюрьмы удалось поймать и вернуть в камеры только 27 человек.

Как заявил в интервью газете Фолья де Сан-Паулу глава профсоюза тюремных охранников Жоримар Бастос, бразильские власти не уделяли достаточного внимания тюрьме в Гоянии. По его словам, 900 заключенных этой тюрьмы охраняли только 5 охранников.

Беспорядки в переполненных бразильских тюрьмах вспыхивают регулярно.В январе прошлого года в них погибли 130 заключенных. Поводом для беспорядков как правило является соперничество между различными криминальными группировками.

В ходе бунтов некоторые заключённые становятся жертвами демонстративно жестоких расправ со стороны своих врагов. В ходе бунта в тюрьме в Гоянии один из заключенных был обезглавлен.