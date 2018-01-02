Уголовное дело за твит о мусульманах

Полиция Кёльна направила заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела против одного из лидеров партии правых популистов "Альтернатива для Германии". Беатрикс фон Шторх подозревается в разжигании межнациональной розни из-за новогоднего твита, в котором она прокомментировала опубликованное полицией поздравление с Новым годом на арабском языке.

"Что, черт возьми, происходит в этой стране? - написала фон Шторх. Почему официальная страница полиции Северного Рейна - Вестфалии публикует твиты на арабском? Они считают, что таким образом утихомирят варварские, осуществляющие групповые изнасилования орды мужчин-мусульман?"

Два года назад в новогоднюю ночь в центре Кёльна сотни женщин подверглись с сексуальному насилию со стороны групп уроженцев мусульманских стран. В этом году немецкая полиция, в том числе кёльнская, ввела дополнительные меры безопасности. Твит на арабском в полиции объяснили желанием быть понятыми.

После скандальной публикации Беатрикс фон Шторх была заблокирована Твиттером на 12 часов. Её соратница по партии Алис Вейдель в ответ выразила протест против цензуры и обвинила власти в уступке хулиганствующим мигрантам, которые "мародёрствуют, пристают к женщинам, избивают их, вооружены ножами".

Разжигание национальной розни, в котором подозревают фон Шторх, наказывается в Германии лишением свободы до 5 лет.