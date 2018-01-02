В футбол без одной ноги

Правила игры отличаются от традиционных: в команде по семь игроков, у каждого ампутирована одна нога, вратарь – однорукий, костыли не должны касаться мяча.

Цель необычных футболистов - стать первой футбольной профессиональной командой игроков с ограниченными возможностями, которую признают египетские власти. Футболисты хотят создать местную федерацию, которая смогла бы организовать национальную футбольную лигу среди игроков-инвалидов.

Футболисты оптимистично настроены, но команда сталкивается постоянно с финансовыми трудностями. Не хватает специальных костылей для игроков, а так же непросто найти постоянное место для тренировок.