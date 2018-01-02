Рекордное число японцев поздравили императора с 2018

Около 30.000 японских поданных пришли к императорскому дворцу, чтобы поздравить своего правителя и услышать пожелания от микадо. В этом году количество пришедших к императорскому балкону вдвое больше, чем в 2017 году.

"Я надеюсь, что этот год станет счастливее для японцев, а также для людей во всем мире", - сказал Акихито.

Это обращение монарха к японцам одно из последних. Акихито собирается отречься от престола: 30 апреля 2019 года император передаст власть своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

По японским законам монарх не может отречься от престола при жизни. Однако полтора года назад Акихито выразил такое пожелание в обращении к нации.

После длительных согласований был принят специальный закон. Документ действует всего три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

За последние 200 лет это первое отречение императора Японии от власти.