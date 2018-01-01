Мир 100 лет назад

Если вам кажется, что мы живём в эпоху стремительных перемен и потрясений, достаточно бросить взгляд на сто лет назад, чтобы увидеть насколько спокойно наше время.

В 1918 г. мировая война продолжается уже четвёртый год и многие страны-участницы живут ожиданием революции. А в Великобритании женщины наконец добиваются избирательного права – правда не все, а только старше 30 лет и отвечающие условиям образовательного и имущественного ценза.

В охваченной революцией России фронт окончательно разваливается и большевистское правительство подписывает 3 марта сепаратный Брестский мир. Мировая война на восточном фронте прекращается, но на всей территории бывшей империи разгорается война гражданская.

На западном фронте и других театрах военных действий война закончится только в ноябре – в Германии произойдёт революция, а Австро-Венгерская монархия и Османская империя перестанут существовать.

Война, на которой погибли почти 10 млн человек, прекратилась, но на человечество обрушилась пандемия "испанского гриппа". Скопление войск и их перемещение по всему миру ускорили распространение инфекции, жертвами которой стали свыше 20 млн, а по некоторым данным, 50 млн человек.

Среди них – австрийский художник Густав Климт, один из наиболее ярких представителей стиля модерн или сецессион, как он был известен в Австрии. Его картины стали одним из символов "прекрасной эпохи" – Европы, разрушенной Первой мировой войной.