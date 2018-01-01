Вена приглашает на вальс

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра по традции в первый день нового года прошел в австрийской столице. Вот уже 76 лет это событие открывает европейский музыкальный календарь.

В этот раз за дирижерский пульт венского концертного зала Musikverein был приглашен Риккардо Мути, один из самых титулованных дирижёров современности.

72-летний итальянец дирижирует «самым популярным концертом» в мире уже в пятый раз. Под его управлением Венский филармонический давал новогодние выступления в 1993, 1997, 2000 и 2004 году.

Ежегодно трансляцию новогоднего концерта смотрит около 50 миллионов телезрителей в 90 странах мира.