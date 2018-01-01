Венесуэла: боливар не выдержит двоих

Власти Венесуэлы объявили об увеличении минимальной заработной платы сразу на 40% с 1 января этого года. Соответствующее заявление сделал президент страны Николас Мадуро в своем новогоднем обращении.

Как отметил глава государства, несмотря на многочисленные трудности в минувшем году "началось восстановление экономики Венесуэлы". На этом фоне удалось добиться "социального мира и политической стабильности", убежден Мадуро.

Однако не все граждане Венесуэлы придерживаются такого мнения. Последние месяцы страну потрясают беспрецедентные акции протеста.

Дело в том, что в 2017 году курс боливара - национальной валюты - достиг исторического минимума, при этом инфляция в Венесуэле бьет все мыслимые рекорды. Только по официальным данным, этот показатель уже превысил запредельную отметку в 1400% и продолжает расти.

Продуктовая корзина здесь подорожала настолько, что многие семьи этой латиноамериканской страны просто не в состоянии купить даже базовые продукты питания.

Независимые наблюдатели сходятся во мнении, что сегодня Венесуэла стоит на пороге масштабного гуманитарного кризиса.