Франция вводит 11 обязательных прививок для детей

В наступившем году Дед Мороз принес французским малышам шприц и ампулу с вакциной. Для детей, родившихся после 1 января 2018 года, становятся обязательными 11 прививок вместо трех. До сих пор французских детей до 2 лет во Франции прививали от дифтерии, стобняка и полиомелита. Отныне к списку обязательных прибавятся вакцины от коклюша, гепатита B, кори, свинки, краснухи, гемофильной палочки, пневмококка и менингококка С. Без них малыша не запишут ни в ясли, ни в сад. Кампания по обязательной вакцинации начинается с 1 июня.

Инициатором меры выступила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен, по специальности врач-иммунолог. Соотвествующий закон был одобрен парламентом страны в октябре этого года.

Франция, вслед за другими европейскими странами, расширила список обязательных вакцин вследствие участившихся отказов родителей прививать малышей. Одна из причин отказа - содержание во всех вакцинах аллюминия.