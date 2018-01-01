Новый Год, Синатра и самба

Несмотря на морозную погоду, миллион жителей Нью-Йорка собрались на Таймс-сквер, чтобы встретить новый год. Спуск хрустального шара – символа зимнего "большого яблока", фейерверки, сингл "Нью-Йорк, Нью-Йорк" в исполнении Фрэнка Синатры, танцы и объятия – неотъемлемая часть этого праздника.

Мероприятие проходило в условиях повышенных мер безопасности, на обеспечение которых были потрачены семь с половиной миллионов долларов. Но несмотря на большое количество полицейских и различные транспортные ограничения, "похитить" дух Нового года никому не удалось.

Фото: REUTERS/Darren Ornitz

На знаменитом пляже Копакабана под звуки самбы отмечали новый год жители Рио-де-Жанейро. Полюбоваться грандиозным фейерверком, который продолжался семнадцать минут, здесь собрались почти три миллиона человек, то есть половина жителей города.

Фото: REUTERS/Lucas Landau