Массовый заплыв в Северном море

Традиционный новогодний заплыв в Северном море. Тысячи человек 1 января приехали в гаагский район Схефенинген и ровно в полдень окунулись в море, несмотря на то, что температура морской воды составила 7 градусов по Цельсию. Эта новогодняя традиция берет начало в 1960-х годах. Ожидается, что по всей стране в массовых зимних купаниях, организованных в более чем 20 местах, примут участие свыше 40 тысяч человек. В прошлом году заплыв в Схефенингене пришлось отменить из-за сильного ветра.