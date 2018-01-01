Ким Чен Ын: "Ядерная кнопка - на моем столе!"

Государственное телевидение КНДР опубликовало обращение северокорейского лидера к нации. В нем содержались как поздравления народу, так и угрозы в адрес США. Ким Чен Ын сообщил, что ракетные силы страны способны дотянуться до США, и что кнопка управления ядерным оружием находится у него под рукой, на столе.

В КНДР действует, помимо обычного, и календарь чучхэ, отсчитывающий время от рождения Ким Ир Сена.

Ким Чен Ын, верховный лидер КНДР: "Наши ракеты могут долететь до любой точки территории США, а ядерная кнопка всегда находится на моем столе, и это реальность, а не угроза. В этом году мы должны сосредоточиться на массовом выпуске яднрных боеголовок и баллистических ракет, которые нужны для оперативного развертывания".

За неделю до этого Ким Чен Ын заявил, что империалисты стремятся лишить КНДР "суверенитета". Наблюдатели посчитали, что таким образом лидер КНДР ответил на принятие Советом Безопасности ООН резолюции, предусматривающей ужесточение санкционных мер в отношении Северной Кореи.