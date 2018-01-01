2018-й год пришел в Европу

Какой бы год не наступал, его атрибутами остаются фейерверки, народные гуляния и шампанское, которое все это сопровождает.

В Париже со всей очевидностью все идут на Елисейские поля, где на этот раз можно было найти и светомузыкальный спектакль, естетсвенной декорацией для которого стала Триумфальная арка.

Знаменитый Биг Бен, хоть и ушел на техобслуживание, все равно исполнительно пробил несколько символических ударов...После чего фейерверк был запущен с лондонского колеса обозрения. Сдержанные лондонцы раздухарились настолько, что пустились в пляс.

В небе над Берлином вспыхнули тысячи звезд: по случаю новогодних торжеств приоделись в нарядное и Бранденбургские ворота.

Мадридцам не новинку гулять и праздновать по ночам, но Новый год все равно для них стоит особняком: не каждый день можно увидеть такой фейерверк.

Постаралась и Москва, подарившая своим гостям и жителям мощное световое шоу, которое можно было наблюдать в том числе и на центральных набережных столицы России.