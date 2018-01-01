Авиакатастрофа в Коста-Рике: 12 погибших

12 человек погибли в результате крушения небольшого самолета в Коста-Рике.

10 из них - американские граждане, двое других - члены экипажа, граждане Коста-Рики. Авария произошла в гористой местности неподалеку от провинции Гуанакасте.

Как сообщается, на борту находилась семья - супружеская пара и трое их сыновей, а также родственники. Все они отправлялись на экскурсию. Уже известна и личность одного из пилотов, он оказался двоюродным братом бывшего президента Коста-Рики Лауры Чинчильи.

Потерпевший катастрофу самолет принадлежал авиакомпании Nature Air. Причины случившейся трагедии должно установить следствие.