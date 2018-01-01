Восемь человек убиты, десятки пострадали и около ста человек задержаны полицией. Таков итог беспорядков, которые вспыхнули в Демократической Республике Конго в канун Нового года.

Конголезская оппозиция протестует против действий президента Жозефа Кабилы. Не желая уходить с поста, он распорядился перенести на год президентские выборы, которые должны были состояться еще в декабре.

"Нам говорят, что мы живем в демократическом государстве, однако в действительности никакой демократии у нас нет, - говорят участники протестного движения. - Жозеф Кабила должен был уйти после завершения своего мандата, но он цепляется за власть".

Во время воскресной мессы в одной из церквей в центре Киншасы полиция начала разгонять людей с помощью слезоточивого газа. При этом, именно католическая церковь выступает посредником на переговорах между окружением президента Кабилы и его оппонентами.

Формально президентские выборы в Демократической Республике Конго перенесены на конец 2018 года, однако оппозиция уже сомневается в искренности намерений действующего президента. На фоне волны недовольства власти страны отключили доступ к интернету и заблокировали пересылку СМС-сообщений, мотивируя это соображениями безопасности.