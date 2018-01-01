Папа Франциск призвал помогать мигрантам и беженцам

В первый день Нового года папа римский Франциск отслужил в соборе св. Петра торжественную мессу в честь праздника Пресвятой Богородицы и опубликовал послание, посвящённое Всемирному дню мира.

В послании, озаглавленном "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира", глава Римско-католической церкви призвал верующих принимать, защищать и интегрировать людей, отправившихся на поиски лучшей жизни.

Франциск: "В поисках мира, на который каждый из нас имеет право, многие из них готовы рисковать жизнью, предпринимая во многих случаях длительное и опасное путешествие, терпеть трудности и страдания, преодолевать колючую проволоку и стены, воздвигнутые для того, чтобы держать их подальше от цели. Пожалуйста, не лишайте их сердца надежды".

Папа Франциск напомнил, что в настоящее время в мире насчитывается 250 миллионов мигрантов, из которых 22,5 миллиона – беженцы. По его словам, "большинство мигрируют законными путями, но некоторые выбирают другие способы, из-за отчаяния, когда родина не даёт им ни безопасности, ни возможностей, любой законный путь представляется неисполнимым, заблокированным или слишком медленным".