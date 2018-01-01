НБА: новогодний подарок для "76"

Новогодний подарок сделали себе игроки баскетбольного клуба "Филадельфия 76". В рамках регулярного чемпионата НБА они одолели "Светил" из Финикса. Матч завершился со счетом 123 – 110. Самым результативным игроком этой встречи стал Девин Букер. Но даже 32 очка, которые он заработал для своей команды, не помогли "Финиксу" выйти победителем из этого сражения.

У клуба из Филадельфии лучше всего себя показал Дарио Шарич, принесший "Санс" 27 очков. При этом из 14 мячей четыре он забросил с трехочковой отметки. Значительно прибавил в последней четверти Бен Симмонс: из 21 очка 11 он заработал в заключительном периоде.

"76" одержали 17-ую победу в сезоне и держатся недалеко от зоны плей-офф на востоке.