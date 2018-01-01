Освобождены сотни заложников "Боко харам"

Армия Нигерии заявляет об освобождении свыше 700 человек, которых боевики радикальной исламистская группировки "Боко харам" удерживали на северо-востоке страны. По данным военных, люди бежали в город монгуно в штате Борно с островов на озере Чад. В сообщении официального представителя армии отмечается, что террористы заставляли пленных работать на фермах.

Правительство Нигерии в декабре одобрило выделение более миллиарда долларов на борьбу с террористами.

С 2009 года жертвами боевиков "Боко харам" в странах бассейна озера Чад стали свыше 20 тысяч человек. Так, в минувшую субботу вблизи Майдугури в результате нападения джихадистов погибли 25 лесорубов.

Между тем в новогодней речи президент Нигерии Мухаммаду Бухари выступил с утверждением, что группировке нанесено поражение.