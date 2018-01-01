Ливерпуль: парковка в огне

У кого-то начало нового года выдалось крайне неудачным: почти полторы тысячи машин уничтожены в результате пожара на парковке в Ливерпуле. Жители близлежащих домов были эвакуированы. В полиции сообщают, что никто из них серьёзно не пострадал. По предварительным данным, пламя случайно вспыхнуло в одном из автомобилей и затем перекинулось на другие машины.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Из-за инцидента пришлось отменить заключительное представление международного конного шоу, которое проходило в расположенном неподалеку в развлекательном комплексе. Всех животных срочно эвакуировали.