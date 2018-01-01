Ливерпуль: тысяча машин уничтожена огнем

Ливерпуль в новогоднюю ночью озарился ярким светом. Правда, источник этого света - не гирлянды и не фейерверки, а пожар, вспыхнувший на местной парковке. В результате уничтожены были почти полторы тысячи автомобилей. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать из-за распространения едкого дыма. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.

По данным полиции, пламя случайно вспыхнуло в одном из автомобилей и вскоре перекинулось на другие машины.

Из-за пожара было отменено заключительное представление конного шоу, которое проходило на расположенной неподалеку Echo Arena.