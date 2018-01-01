"Ликуд" призвал аннексировать поселения на Западном берегу

Центральный комитет правящей в Израиле партии "Ликуд" единогласно проголосовал в воскресенье за постановление, призывающее правительство аннексировать территории Западного берега реки Иордан, на которых расположены израильские поселения, и снять запрет на строительство новых поселений.

За это решение проголосовали некоторые члены правительства. В том числе министр внутренней безопасности Гилад Эрдан:

"Мы будем продвигать наше право и суверенитет. Но мы будем делать это не силой, а, как правильно было сказано, на основании нашего исторического права, религиозного права, морального права, библейского права. И пришла пора продемонстрировать это право".

Постановление ЦК "Ликуда" носит рекомендательный характер. Лидер партии, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пока на него не отреагировал.

Председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал постановление "возмутительным" и предположил, что оно было принято при поддержке США и как следствие признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

Из территорий, оккупированных в 1967 г., Израиль формально аннексировал Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Западный берег реки Иордан, который Израиль называет округом Иудея и Самария, признается оккупированной территорией самим Израилем и управляется военной администрацией.

В настоящее время на Западном берегу проживают почти 3 млн палестинцев и 400 тыс израильских поселенцев.