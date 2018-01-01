Иранцы выходят на улицы, несмотря на призыв президента

Стихийные акции протеста в Иране не прекращаются, несмотря на призыв президента страны сохранять спокойствие. По последним данным, в результате манифестаций в воскресенье вечером в столице, а также в ряде провинциальных центров - Керманшахе, Шахиншахе, Зенджане, погибли, по разным данным, от 6 до 10 человек.

Накануне президент Ирана - впервые с начала манифестаций в минувший четверг - прокомментировал происходящее. Он признал право граждан на протест, но только если он "не влечет за собой насилие и ущерб государственной собственности".

Хасан Роухани также подверг критике слова главы Белого дома, назвавшего "закономерным" выход на улицы участников массовых акций протеста в Иране: "Сегодня этот человек в Америке рассчитывает на симпатии нашего народа, но он забывает, что всего несколько месяцев назад назвал иранцев "нацией террористов", - заявил Роухани.

В последний день 2017-го года глава Белого дома в своем микроблоге в Твиттере прокомментировал решение иранских властей заблокировать доступ к социальной сети "Инстаграм" и мессенджеру "Телеграм", назвав Иран "государством номер один среди спонсоров терроризма", и страной, где "ежечасно происходят многочисленные нарушения прав человека".

Протесты начались в четверг во втором по численности городе Мешхеде. Участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен.