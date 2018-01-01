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Протесты в Иране: число жертв растёт

В ночь с понедельника на вторник в Иране погибли еще девять человек, а общее число погибших за время протестов превысило 20 человек.

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Протесты в Иране: число жертв растёт

Протесты в Иране: число жертв растёт
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Иранские власти утверждают, что протестующие в ряде городов страны атакуют муниципальные здания и банки. Эту информацию трудно проверить из-за ограничений на перемещения, введённых в Исламской республике.

В городе Неджефабаде протестующий застрелил полицейского из охотничьего ружья и ранил ещё трёх, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Причастность силовиков к убийству двух демонстрантов в горде Доруде власти Тегерана отрицают и обвиняет в провокации "иностранных агентов". По их словам, группа неизвестных пришла на акцию протеста, а потом открыла беспорядочную стрельбу по толпе и по зданию местной администрации.

Всего во время уличных выступлений в Иране погибли уже более 20 человек, десятки арестованы. В ночь на вторник, по последней информации, девять человек погибли в результате волнений в районе города Исфахан.

Президент Хасан Роухани заявил, что массовые акции вызваны вмешательством других стран, "недовольных успехом и прорессом иранского народа". При этом он отметил, что протесты "должны быть использованы для выяснения корневых проблем страны".

Выступления потив роста цен и коррупции на фоне ужесточения международных санкций начались в минувший четверг в Мешхеде, втором по численности городе Ирана, и перекинулись на другие районы. Параллельно в стране проходят и многотысячные манифестации в поддержку правительства.

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