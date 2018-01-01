Щенок хаски - лучший подарок в год Собаки

Наступивший 2018-й по китайскому календарю - год желтой земляной собаки, и в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" не иссякает поток посетителей. Сибирские хаски - истинные "звезды":

- Они такие пушистые, мягкие! - говорят девочки.

Хотите показаться? - спрашивает журналист.

Конечно, хотим!

С собаками в парке можно поиграть, сфотографироваться и, конечно, покататься на упряжках по свежему январскому снежку. Хаски - идеальная ездовая собака, рассказывает Вячеслав Баркалов, отвечающий в парке за ручных контактных животных:

"Они могут делать вид, что не понимают команду, о чем ты говоришь. Ругаться на них абсолютно бесполезно, потому что они могут сжаться, если их ударить или что-то еще. То есть надо договариваться".

Хаски выдерживают температуру до - 60 градусов, в сутки могут преодолевать до 250 километров и развивать скорость 25-35 км/час. В канун Рождества руководство "Роева ручья" решило подарить одному из посетителей щенка хаски.

В акции «Новый друг в Новый год» могут принять участие все желающие, объясняет директор парка Андрей Горбань: "Целая специальная комиссия сначала отберет кандидатов, потом побеседует с ними, ну а потом будет самое главное : голосование в прямом эфире, где жители Красноярска решат, кому доверить эту красавицу".

Чтобы принять участие в акции, необходимо было посетить парк до 24 декабря, внести пожертвование на любую сумму приюту бездомных животных «Хатико», заполнить анкету, объяснив, почему хочешь стать хозяином щенка.

Кандидату, набравшему наибольшее количество голосов, вручат щенка 6 января.