Протесты в Гонконге

В Гонконге тысячи человек приняли участие в акции протеста. Демонстранты требуют проведения демократических выборов.

Скандируя лозунги, "Защитить Гонконг", а также "Защитита принципа одна страна - две системы", протестующие выразили беспокойство за будущее города.

"2017 год стал для жителей Гонконга годом преодоления страхов перед китайским лидером . В 2018 году мы ставим себе задачу отвоевать то, что было подорвано пекинскими властями", - рассказывает один из демонстрантов.

По данным организаторов, в нынешней акции протеста приняли участие около 10 000 человек, в то время как полиция сообщила о 6200 участниках.

Протест в 2013 году стал самым массовым за последние годы в Конгонге. Тогда на улицы вышли около 130 000 человек.

В июле 2017-го Гонконг отметил 20-летие с момента, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Специальный административный район до 2047 года сохраняет автономию по всем вопросам, кроме международной политики и обороны.