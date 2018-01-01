Euronews - 25 лет в эфире

Четверть века в эфире. Ровно 25 лет назад начал вещание телеканал euronews.

Он стал первым многоязычным новостным каналом. В 1993 году новости выходили в эфир на пяти языках: английском, немецком, испанском, французском и итальянском. В 1999 году к ним добавился португальский, в 2001 – русский язык, в 2008 – арабский, в 2012 – греческий, а в 2013 – венгерский язык.

"Я работаю на канале с его основания. Я пришел сюда с желанием представлять европейский взгляд на международные новости. В 1991 году после войны в Персидском заливе американские СМИ доминировали в международном информационном пространстве. Я уверен, что нужен был европейский канал, чтобы противостоять этому доминированию", - вспоминает египетский журналист Мухаммед Абдель Азим.

История euronews – уникальный опыт многоязычия и культурного разнообразия. В редакции работает около 300 журналистов из многих стран мира.

"Деталь, которую каждый должен знать о euronews: здесь вы никогда не работаете сами по себе. Если я, например, делаю сюжет о том, что происходит в Италии и Франции, то в редакции у меня есть итальянский и французский коллеги. Я всегда могу их спросить: «Кто этот человек? Какой реальный смысл того, о чем я рассказываю?» Каждый раз я могу получить необходимую информацию о происходящем событии. И это то, что делает нас очень сильными", - считает Роберт Хэквил, английский журналист.

Последние два года были очень насыщенными для канала. Euronews запустил новый сайт, мобильное приложение, а в 2016 году круглосуточный телеканал "Африканьюс", вещающий из Конго.

Главный итог 25 летней работы euronews – это постоянное движение вперёд.