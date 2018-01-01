Дания: 67 препятствий для мигрантов

Дания продолжает ужесточать миграционное законодательство. С тех пор, как министерство иммиграции и интеграции возглавила Ингер Стойберг, число поправок, так или иначе ограничивающих в правах беженцев, достигло 67. Об этом с гордостью сообщается в новогоднем поздравлении на сайте ведомства.

Одно из последних нововведений: Дания намерена отказаться от квот Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев. После того, как разразился миграционный кризис и квоту для Дании подняли до 21 тысячи человек, Стойберг заявила, что ее главная задача - сократить приток мигрантов. Благодаря законодательным инициативам ее либерально-консевративной партии Венстре и их союзникам из правопопулистской Датской народной партии, в 2016 году страна сократила число мигрантов до 6200 человек.

В активе Ингер Стойберг такие спорные законопроекты, как лишение мигрантов пособия при первом правонарушении или конфискация имущества прибывших, если их благосостояние превышает 10 тысяч крон (1300 евро).

В январе она намерена провести через парламент законопрект, разрешающий ссылать мигрантов, которым было отказано в убежище, на пустынные острова вдоль датского побережья.