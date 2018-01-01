Новый год с риском для жизни

Новогодние торжества были отмечены многочисленными, иногда весьма печальными, инцидентами по всему миру

Хорватия

Пока большинство людей встречали 2018 год за праздничным столом в кругу семьи или друзей, некоторые предпочли променять уютную обстановку на более экстремальные условия. Однако отнюдь не везде это закончилось хорошо. Так, традиционный новогодний заплыв на известном курорте Риеке в Хорватии обернулся трагическим происшествием. Двое мужчин утонули, не справившись с сильными волнами в Адриатическом море.

Великобритания

Серьезное происшествие в новогоднюю ночь случилось в Англии - в Ливерпуле. На парковке в центре города вспыхнул крупный пожар. Лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать. Ущерб лишь материальный, но весьма существенный: сгорели около 1500 припаркованных автомобилей.

Австралия

Еще один инцидент случился в Австралии - во время новогоднего салюта на одном из пляжей взорвалась целая платформа с фейерверками. В результате вместо зрелищного шоу, спасателям пришлось в срочном порядке эвакуировать несколько тысяч человек, собравшихся на пляже. Сообщается о пострадавших.