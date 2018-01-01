В Новый год - с марихуаной

Разрешение на официальную продажу марихуаны в рекреационных целях вступило в силу в американском штате Калифорнии в новогоднюю полночь. А уже с раннего утра 1 января у магазина "Харборсайд" в городе Окленде - одном из тех, что смогли получить специальную лицензию - выстроилась очередь желающих стать первыми покупателями. Попивая кофе и заедая его пончиками, они ждали открытия дверей.

"Мы были здесь уже примерно в 5 часов утра. Исторический день, исторический! Я думаю, что это полезно, это поможет многим людям из самых разных социальных групп", - говорит эта женщина.

Калифорния стала 8-ым американским штатом, разрешившим прибретать коноплю для личного употребления. Марихуана была легализована здесь по итогам голосования, проведенного в штате в ноябре 2016 года параллельно с выборами президента США.

"Раньше марихуану мне выписывал врач, но срок действия рецепта прошёл, и я ждал нового года, потому что знал, что её легализовали", - говорит один из покупателей.

Лицензию на продажу марихуаны без рецепта врача получили около 100 калифорнийских магазинов. Жители штата старше 21 года могут приобретать до 1 унции (около 28 граммов) наркотика, а также выращивать дома до 6 кустиков конопли.

Время продажи также ограничено: не раньше 6 часов утра и не позже 10 часов вечера. А некоторых районов Калифорнии нововведение и вовсе не коснётся: их собственные законы сохраняют запрет на выращивание конопли и торговлю ею.