Украина: захватчика почты арестовали на два месяца

В воскресенье украинский суд арестовал на два месяца захватчика отделения почты в Харькове Владимира Безуха.

Накануне он взял в заложники 11 человек, в том числе двух детей. Часть заложников Безух отпустил после переговоров с полицией. Остальные были освобождены в результате спецоперации.

Глава Харьковской полиции Олег Бех сообщил журналистам, что задержанный находился в не совсем нормальном состоянии и ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

«Самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте якобы употреблял спиртные напитки", - сообщил Бех.

Какие требования выдвигал захватчик, озвучено не было, известно, что он угрожал взрывчаткой.

В результате спецоперации никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье захват заложников, злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы