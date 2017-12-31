Взрыв в "Перекрестке" признали терактом

Следствием установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство в камеру хранения в магазине. Это подтвердили проведенные следственные действия и экспертные исследования, в том числе генетические.

В ходе допросов злоумышленик сказал, что мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал.

Мужчина с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости, добавили в СК.

Сейчас злоумышленник задержан судом на 2 месяца.