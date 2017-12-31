Председатель Болгария: курс на запад Бвлкан

Болгария начинает своё председательство в ЕС с 1 января 2018 года. Стране, которая сама ещё находится под наблюдением Брюсселя, придётся решать сложнейшие задачи: от "брексита" до финансового соглашения ЕС, от миграционного кризиса до общей европейской обороноспособности - перечень внушительный.

София уже представила Брюсселю свой список приоритетных вопросов. Европейская перспектива стран западных Балкан - один из них.

Дэниель Смилов, эксперт Центра либеральных стратегий в Софии, говорит:

"Период, предшествующий вступлению в ЕС, очень важен для кандидатов. Фактически именно во время этого периода Болгария развивалась наиболее быстрыми темпами и провела свои самые важные реформы. Поэтому, если мы наметим чёткую перспективу для Западных Балкан, то можно надеяться на хорошие результаты. С другой стороны, болгарское правительство может таким образом отвлечь внимание от неприятных для себя тем - например, таких, как борьба с коррупцией".

Корреспондент "Ервоньюс" Дамиан Воденичаров:

"В этом здании, в Национальном Дворце культуры в Софии, пройдёт церемения смены председателя ЕС. Готовясь к этому событию, болгарские власти пошли на сближение с соседней Македонией".

После 18-летних переговоров страны подписали в 2017 году соглашение о добрососедстве, призванное разрешить исторические разногласия. При этом Синод Болгарской православной церкви принял постановление оказать содействие и заступничество оказавшейся в изоляции Македонской православной церкви. На это негативно отреагировали греки. А македонская община в Болгарии сочла предпринятые шаги недостаточными.

"Проблема, постоянно возникающие между Болгарией и Македонией, упираются всегда в одно: непризнание македонского меньшинства в Болгарии, которая ставит под сомнение само существование македонского этноса. Вот причины, которые каждый раз вызывают конфликт. К сожалению, даже и после подписания соглашения политика официальной Софии по этому вопросу остаётся неизменной", - говорит Стойко Стойков из Движения Пиринской Македонии - области на юго-западе Болгарии, населённой преимущественно македонцами.

Конкретных шагов в западно-балканском направлении болгарское правительство сделало пока не так много. Саммит ЕС-Западные Балканы намечен на май. София надеется во время этого форума окончательно решить все болезненные вопросы, омрачающие отношения с соседями.