Путин поздравил россиян

За несколько минут до полуночи жителей России поздравил президент страны Владимир Путин. Он пожелал перемен к лучшему в каждой российской семье, призвал уважать родителей и поддерживать друг друга.

«Мы вместе и в наших общих повседневных делах, сказал президент. - Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. (...) Будьте счастливы! С праздником Вас, с Новым 2018 годом!" Новый год на территориии России встречают 11 раз. Первыми - жители Камчатки, последними - Калининградской области.