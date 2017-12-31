Понтифик призвал к ответственности

Война, ложь и несправедливость испортили 2017 год. С такими словами папа римский Франциск обратился к собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. Тысячи верующих пришли послушать последнюю проповедь года. Понтифик призвал все людей в мире нести ответственность за свои действия.

"Я хочу выразить поддержку нашим братьям коптам в Египте. Пусть всевышний встретит их души, поможет раненым, их родственникам и всему обществу, и пусть он изменит серца тех, кто совершает насилие".

По словам главы римско-католической церкви, война служит самым очевидным проявлением "упорствующей и абсурдной гордыни", а многие другие проступки привели "к деградации людей, социальных связей и окружающей среды".

Ранее в своей рождественской проповеди понтифик обвинил мир в "равнодушии" перед лицом множества человеческих трагедий и призвал к милосердию.

По данным Радио Ватикана, в 2017 году в мире были убиты 23 христианских миссионера.