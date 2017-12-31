Палестина отозвала посла из США

В воскресенье Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас почтил память бывшего палестинского лидера Ясира Арафата и назвал Иерусалим «вечной столицей палестинского народа».

«Мы здесь, чтобы остаться, мы не собираемся покидать город, мы не будем повторять глупые ошибки прошлого. Мы дождемся освобождения Палестины, и Иерусалим, по желанию Бога, станет ее столицей», - заявил он.

Израиль возлагает ответственность за любые обстрелы своей территории из сектора Газа на ХАМАС. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху

«Израиль считает ХАМАС ответственным за все обстрелы своей территории из сектора Газа, - сказал премьер. - С тех пор как несколько недель назад мы уничтожили террористический тоннель, который был прорыт на нашу территорию, Армия обороны Израиля атаковала объекты ХАМАС около 40 раз,включая удары ВВС».

Израильские военные обнаружили и уничтожили 10 декабря тоннель, прорытый террористами в южные районы еврейского государства из сектора Газа. Это был уже второй подобный подземный ход, взорванный на территории Израиля за полтора месяца, предыдущий был уничтожен 30 октября.